شاهد: استفزاز لاعبي منتخب قطر للجماهير اليمنية.. واتحاد الكرة يرد على مطالب الانسحاب من خليجي24 بالدوحة (فيديو)‎

شهدت الجولة الثالثة من تصفيات أمم أسيا للشباب تحت 19 سنة، وتحديداً عقب انتهاء مباراة المنتخب اليمني ضد نظيره القطري، اليوم الأحد، حالة من الاستفزاز من قبل لاعبي المنتخب القطري للجمهور اليمني الذي حضر اللقاء على مدرجات ملعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما أثار حفيظة واستياء الشارع اليمني الرياضي.

وانتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة، النتيجة التي منتحت كلا المنتخبين نقطة واحدة، ليرتفع رصيدهما معاً إلى 7 نقاط، وضمنت التأهل لكيليهما المشاركة في المنافسات النهائية لبطولة أمم أسيا للشباب في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل، والتي ستستضيفها دولة أوزباكستان،

وتأهل المنتخب القطري كأول المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب اليمني الذي تأهل كواحد من أحسن المنتخبات التي أحرزت المركز الثاني، من بين المجموعات الـ11 التي شاركت في التصفيات المؤهلة، إذ أن النظام المعمول به للتأهل عن طريق التصفيات يمنح بطاقة التأهل لأصحاب المراكز الأولى، وأفضل 5 منتخبات حققوا المركز الثاني.

وحول الاستفزازات التي قام بها لاعبوا المنتخب العنابي، للجمهور اليمني عقب المباراة، علّق مسؤول في الاتحاد اليمني، في حديث خاص لـ“إرم نيوز“: ”صحيح أن ردة فعل لاعبي المنتخب القطري كانت مستفزة جداً، وهذا عائد للضغط الكبير الذي كانوا يعيشون فيه طيلة أطوار الشوط الثاني، الذي شهد سيطرة كبيرة لمنتخبنا الوطني، عقب ان انتهى الشوط الأول بتقدمهم علينا بهدف نظيف، وكنا قريبين ليس فقط من تحقيق التعادل كما تم، بل وتسجيل انتصار عليهم لولا الفرص الكثيرة التي أضاعها لاعبوا منتخبنا“.

وأضاف الدكتور حسن عبدربه: ”أعتقد بأن الوضعية التي شهدها الشوط الثاني للمباراة، وامكانية انتصار منتخبنا من خلال تسجيل الهدف الثاني، كانت تعني عدم تأهل المنتخب القطري للنهائيات، مما شكل ذلك ضغط كبير على لاعبي العنابي كون التصفيات تقام على أرضهم، وفكرة عدم مقدرتهم من التأهل من ملعبهم وأمام جمهورهم سيطرت على تفكيرهم، مما جعلهم يبدون ردة الفعل تلك لقلة الخبرة لديهم لصغر سنهم“.

الصور القادمة من ملعب المباراة، والتي وثقت حالات الاستفزاز التي أقدم عليها لاعبوا المنتخب القطري للجمهور اليمني، أثارت غضب واستياء اليمنيين، لا سيما رواد التواصل الاجتماعي منهم، والذين عبروا عبر منصاتهم المختلفة عن مشاعرهم تجاه تصرفات لاعبي العنابي.

ننتظر معاقبة هذا اللاعب الحقير الذي اساء للجمهور ولليمن . اخلاقه زباله . #اليمن_قطر pic.twitter.com/LydelzYV2E — عبدالرقيب الصبري (@alrakeeb4) November 10, 2019

لابد من اتحاد كرة القدم #اليمني برفع احتجاج عاجل

ويرد اعتبار الاعبين والجماهير ليعرف اهل جزيرة سلوى

ان اليمن هو الجزيره العربيه ولا يستفز مهما كان الظعف

هذا الورع استفز لاعبين اليمن

نطالب بأاعادة النظر في المباراة التي سلبت وقدام أنظار الجميع#نتيجه_اليمن_تسلب__من_دولة_قطر pic.twitter.com/pZtfGi1kMz — مطيع الضحياني .حسابي الرسمي . (@SUI8dmSc5fX1VQO) November 10, 2019

وطالب العديد منهم الاتحاد اليمني لكرة القدم، إبداء ردة فعل إزاء التصرف الاستفزازي، والانسحاب من مشاركة المنتخب الأول في بطولة خليجي 24 المقامة فعالياتها في دولة قطر والتي ستنطلق يوم 24 من الشهر الجاري.

وعن مطالبات الجمهور اليمني، الاتحاد اليمني عن المشاركة في خليجي 24، يقول حسن عبدربه: ”ليس من المعقول الانسحاب من البطولة، لا سيما وأن منافساتها على صعيد المنتخبات الأولى، أي في فئة مختلفة“.

وأضاف: ”ليس من مصلحة منتخبنا الوطني الانسحاب من المشاركة في البطولة، كونها ستساهم في تحسن أداء منتخبنا، وستساعدهم في الاحتكاك مع المنتخبات الأخرى من خلال خوض العديد من المباريات، مما سينعكس ايجاباً على مستوى اللاعبين الذين يخوضون بالتزامن التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023“.

وأشار عبدربه، إلى أن: ”الانسحاب من خليجي 24 سيحرمنا من الاستفادة من المردود المالي الذي سيقدم لكل المنتخبات المشاركة، إذ تم تخصيص مبلغ وقدره مليون دولار لكل منتخب سيشارك في البطولة، فيما تم فرض غرامة مالية عن كل منتخب وافق على المشاركة، وقرر فيما بعد الانسحاب من البطولة، وهذا سيكلفنا الكثير من الأموال“.