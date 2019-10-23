موقف منتخب اليمن من المشاركة في خليجي 24

أجريت قرعة خليجي 24 التي تستضيفها قطر اليوم الأربعاء، حيث ستقام البطولة بمشاركة خمسة منتخبات فقط هي قطر وسلطنة عمان والكويت والعراق واليمن.

وبحسب القرعة التي أجريت اليوم فإن مباريات البطولة ستقام من دور واحد، وسيتوج باللقب المنتخب الذي يحقق أعلى رصيد من النقاط.

وقاطعت منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين البطولة بسبب إقامتها في قطر.

وتردد أن المنتخب اليمني سينضم للدول الثلاث المقاطعة للبطولة، غير أن قرعة اليوم تم سحبها بمشاركة اليمن.

وقال جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم على هامش قرعة البطولة :“حتى الآن اليمن مشارك في خليجي24 وحتى في حال انسحابه ستقام البطولة بأربعة منتخبات وفقًا للوائح الاتحاد الخليجي“.

وعن النسخة المقبلة من البطولة قال الشكيلي: ”هناك طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة خليجي 25 وسيتم النظر فيه خلال الجمعية العمومية“.

وسيتحمل الاتحاد القطري لكرة القدم الجوائز المالية خليحي 24 لأن هناك إشكالية قانونية مع الشركة الراعية للبطولة.