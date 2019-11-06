لدواعٍ أمنيةٍ.. ”فيفا“ يطالب العراق بخوض مباراتين بتصفيات كأس العالم بملاعب محايدة

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من العراق خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 كان من المقرر أن يستضيفهما على أرضه هذا الشهر، على ملاعب محايدة بسبب الموقف الأمني في البلاد.

وفي الشهر الماضي خاض العراق مباراته الرسمية الأولى على أرضه منذ ثماني سنوات عندما استضاف هونج كونج في تصفيات كأس العالم في البصرة التي كان من المقرر أن تستضيف مباراتي هذا الشهر.

لكن العراق سيتعين عليه الآن البحث مجددًا عن مكان بديل لمباراتيه ضد إيران يوم الـ14 من نوفمبر تشرين الثاني، والبحرين بعد خمسة أيام أخرى.

وقال الفيفا في بيان اليوم الأربعاء، إنه اتخذ القرار بالاشتراك مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ”بعد تقييم للوضع الأمني الحالي في العراق“.

وأضاف ”طٌلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم ترشيح ملعب محايد للمباراتين“.

وقتلت قوات الأمن العراقية 13 محتجًّا على الأقل بالرصاص يومي الاثنين والثلاثاء متخلية عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيًّا على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للأحزاب السياسية التي تسيطر على الحكومة.

وفي محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط، قالت مصادر أمنية، إن قوات الأمن فرَّقت بالقوة خلال الليل اعتصامًا أقامه المحتجون أمام مبنى المحافظة. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى.

ويتصدر العراق، الذي شارك في كأس العالم مرة واحدة عام 1986، المجموعة الثالثة في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بفارق الأهداف عن البحرين.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربع فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.