منتخب العراق يعبر فلسطين بثلاثية وديًا (فيديو)

تغلب المنتخب العراقي، اليوم السبت، على مضيفه الفلسطيني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بين المنتخبين على ملعب “فيصل الحسيني” بالقدس.

دخل المنتخب العراقي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر وهو ما تحقق في الدقيقة الخامسة عبر رعد فنر.

وأضاف مصطفى ناظم جاري الهدف الثاني لـ”أسود الرافدين” في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم العراق بهدفين دون رد.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفلسطين في الدقيقة 72 أضاعها سامح مراعبة ليفشل في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده.

ومع حلول الدقيقة 89 أحرز المنتخب العراقي الهدف الثالث عن طريق محمد جبار شوكان.