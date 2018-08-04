هل يتولى الألماني وينفريد شايفر مهمة تدريب المنتخب العراقي؟‎

نفى المدرب الألماني، وينفريد شايفر، الذي يتولى مهمة تدريب نادي استقلال طهران، أحد أهم الأندية الإيرانية لكرة القدم، صحة الأنباء التي تحدثت عن توصله لاتفاق بتولي الإدارة الفنية للمنتخب العراقي، عقب اعتذار السويدي سفين غوران إريكسون في وقت سابق.

وقال شايفر لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، اليوم السبت: “لا صحة لما نشرته قناة عربية عن حصول اتفاق مع الاتحاد العراقي لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب العراقي”.

وأضاف: “لدي عقد رسمي مع إدارة نادي استقلال طهران ولا صحة للشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن الوصول أو مفاوضات مع الاتحاد العراقي”، مبينًا أن “جهده ينصب حاليًا على أداء نادي الاستقلال في الدوري الممتاز لكرم القدم”.

كما نفت دائرة العلاقات العامة في نادي استقلال طهران صحة المعلومات التي ذكرتها قناة “الكأس” القطرية، اليوم، مؤكدة أنها غير صحيحة.

ونقلت القناة عن مصادر خاصة لم تكشف عنها أن “شايفر أعرب عن استعداده التام للعمل في العاصمة بغداد من أجل الاطلاع بشكل أكبر وأقرب على مستوى المسابقات المحلية، مما سيساعده بشكل كبير في مهمته خصوصًا وأن المنتخب العراقي مقبل على عدد من الاستحقاقات الدولية في الفترة المقبلة منها كأس أمم آسيا 2019 وتصفيات كأس العالم 2022”.

كما استبعدت المصادر، بحسب القناة، أن “يتخلى ينفريد عن الاستقلال من أجل تدريب المنتخب العراقي، رغم وجود عقد مع إدارة النادي”.

وتولى شايفر في الماضي تدريب كل من منتخبات جامايكا والكاميرون وتايلاند، وفريق كارلسروه الألماني لفترة طويلة.