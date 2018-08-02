تهديدات بالقتل تمنع غوران إريكسون من تدريب المنتخب العراقي

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تلقي المدرب السويدي زفين غوران إريكسون تهديدات بالقتل؛ حال موافقته على تدريب المنتخب العراقي، وذلك بالتزامن مع مفاوضات يجريها الاتحاد لإقناع غوران بتدريب المنتخب الوطني.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي في تصريحات صحفية، إن غوران هُدّد بحياته وحياة ابنته التي تعمل في مدينة الموصل شمالي العراق؛ وهو ما تسبب برفضه المفاوضات رغم محاولات الاتحاد العراقي.

وأضاف، أن الاتحاد على تواصل دائم مع المدرب؛ لإيضاح حقيقة تلك التهديدات وخطورتها، ولإقناعه بأنه تهديد كَيْدي، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة إقناعه بالعدول عن قراره؛ لأن الأمر يتعلق بحياة ابنته.

وأجرى وفد من الاتحاد العراقي لكرة القدم، مفاوضات الشهر الماضي، مع المدرب السويدي زفين غوران إريكسون؛ لتسلم مهام قيادة أسود الرافدين، في العاصمة التركية إسطنبول.

وبحسب الزاملي، فإن هذا إريكسون ليس هو الأول الذي يتعرض للتهديد ويُمنع من دخول العراق، مرجحًا أن تكون أسباب التهديد دولية خارجية تريد النيل من العراق، أو أسبابًا محلية داخلية قد تتعلق بالأمور المادية.

وأوضح أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول مفاوضات إريكسون، انعكست بشكل سلبي على المفاوضات مع المدرب، وساهمت بشكل كبير في تعثر الصفقة.

ويسعى العراق لتعيين مدرب أجنبي يقود منتخبه الوطني في بطولة كأس آسيا، التي تنطلق في يناير المقبل في الإمارات.