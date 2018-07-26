المدرب السويدي سفين غوران إريكسون يوافق على تدريب المنتخب العراقي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن المدرب السويدي سفين غوران إريكسون وافق على تولي تدريب المنتخب العراقي الأول.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس”، فإن إريكسون أجرى محادثات إيجابية مع مسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم في إسطنبول الأسبوع الماضي.

وأضافت الشبكة أنه من المقرر أن يُعلن بشكل رسمي تولي إريكسون تدريب منتخب أسود الرافدين الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن إريكسون، البالغ من العمر 70 عامًا، سبق أن تولى تدريب منتخب إنجلترا في كأس العالم بنسختي 2002 و2006، وفي المرتين ودّع منتخب الأسود الثلاثة من دور الـ 8.

كما تولى إريكسون تدريب عدة أندية أبرزها ليستر سيتي ومانشستر سيتي، إضافة إلى منتخبي كوت ديفوار والمكسيك، وأندية لاتسيو وروما وسامبدوريا الإيطالية وبنفيكا البرتغالي وأندية صينية ويابانية.

ومع الأندية التي درّبها نجح إريكسون في تحقيق لقب الدوري الإيطالي مرة، وكأس إيطاليا 4 مرات، والدوري البرتغالي 3 مرات ومرتين في السوبر الإيطالي، ومرة في الدوري الأوروبي ومرة في السوبر الأوروبي