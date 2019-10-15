المنتخب العراقي يكتسح كمبوديا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

حقق منتخب العراق فوزًا كبيرًا على نظيره كمبوديا برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

منتخب العراق واجه كمبوديا في الواحدة والنصف ظهر اليوم، على ملعب بنوم بن الأولمبي.

أحرز رباعية العراق إبراهيم بايش في الدقيقة 22، ثم مهند علي كاظم عند الدقيقة 41.

تصفيات كاس العالم اسيا : كمبوديا 0 – 4 العراق | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEMNIk pic.twitter.com/PWS9WqugOk — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 15, 2019

وفي الشوط الثاني استأنف أمجد عطوان أهداف العراق بالهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يتمم أحمد إبراهيم رباعية الرافدين عند الدقيقة 62.

بهذا الفوز يتصدر العراق المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 7 نقاط، ويتذيل كمبوديا الترتيب بنقطة وحيدة.