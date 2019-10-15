المنتخب العراقي يكتسح كمبوديا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

المنتخب العراقي يكتسح كمبوديا في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق منتخب العراق فوزًا كبيرًا على نظيره كمبوديا برباعية نظيفة، اليوم الثلاثاء، في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

منتخب العراق واجه كمبوديا في الواحدة والنصف ظهر اليوم، على ملعب بنوم بن الأولمبي.

أحرز رباعية العراق إبراهيم بايش في الدقيقة 22، ثم مهند علي كاظم عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني استأنف أمجد عطوان أهداف العراق بالهدف الثالث في الدقيقة 57، قبل أن يتمم أحمد إبراهيم رباعية الرافدين عند الدقيقة 62.

بهذا الفوز يتصدر العراق المجموعة الثالثة في التصفيات برصيد 7 نقاط، ويتذيل كمبوديا الترتيب بنقطة وحيدة.

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