منتخب العراق يحقق فوزه الأول بالانتصار على هونغ كونغ في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 (فيديو)

حقق منتخب العراق فوزه الأول في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بالفوز 2/0 على هونغ كونغ، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثالثة.

وحصل منتخب العراق على فرصة افتتاح التسجيل مبكرًا، بحصوله على ركلة جزاء، لكن مهند علي كاظم أضاع الفرصة في الدقيقة التاسعة.

وعوّض مهند علي كاظم خطأه بالتسجيل في الدقيقة 38، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أسود الرافدين 1/0.

وحصل منتخب العراق على ركلة جزاء، نجح علي عدنان كاظم في تسجيلها في الدقيقة 79.

وتعادل منتخب العراق 1/1 مع البحرين في الجولة الماضية، ليرفع الفوز اليوم رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني على ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن منتخب إيران المتصدر.

وشهد اليوم الخميس فوز لبنان 2/1 على تركمنستان، الإمارات على إندونيسيا 5/0، والعراق 2/0 على هونغ كونغ، وعُمان 3/0 على أفغانستان، وقيرغيزستان 7/0 على ميانمار، وسوريا 2/1 على جزر المالديف، وإيران 12/0 على كمبوديا، وفيتنام 1/0 على ماليزيا، وقطر 2/0 على بنغلادش، والصين 7/0 على غوام، وأوزبكستان 5/0 على اليمن، وكوريا الجنوبية 8/0 على سريلانكا، واليابان 6/0 على منغوليا، وأستراليا 5/0 على النيبال.

وتنطلق الجولة المقبلة يوم الثلاثاء، وفي أبرز المباريات يلعب منتخب كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية، والعراق مع كمبوديا، والإمارات مع تايلاند، ولبنان مع سريلانكا، والبحرين مع إيران، والأردن مع النيبال، وقطر مع عمان.