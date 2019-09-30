فراس الخطيب يعلن اعتزال كرة القدم بهذه الكلمات (فيديو)

أعلن النجم السوري فراس الخطيب اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي اليوم الإثنين.

وقال فراس الخطيب عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”بعد 26 سنة لا يمكن أن أنساها بجميع تفاصيلها أعلن انتهاء مسيرتي في ملاعب كرة القدم كلاعب، والقادم أفضل إن شاء الله“.

وفراس الخطيب البالغ من العمر 36 عامًا، شارك مع منتخب سوريا في 58 مباراة، سجل فيها 29 هدفًا

ولعب فراس الخطيب لأندية الكرامة السوري والنصر والعربي والقادسية والسالمية في الكويت، وزاخو العراقي وشنغهاي شنهوا الصيني وأم صلال والأهلي في قطر.

وقال الخطيب، في تصريحات لبرنامج ”صدى الملاعب“ على قناة ”mbc“: ”قررت الاعتزال بعد تفكير متواصل لأكثر من شهر، نصحوني بالانتظار للفترة الشتوية ولكنني اتخذت قراري وأنا بقيمتي وتاريخي الكبير، وسأتجه للتدريب أو التحليل الكروي ولكن سأدرس كل خطوة جيدًا“.

وأضح الخطيب أن غيابه عن المنتخب السوري في المباراتين المقبلتين، يأتي لعدم تمثيله لأي نادٍ حاليًا.

وأردف ”احترمت قرار المدرب فجر إبراهيم، دوري يقتصر على تقديم النصيحة للاعبي منتخبي، ولم أفرض رأيي أبًدا، أو أتدخل فيما لا يعنيني“.

وأكمل: ”لا أعتبر نفسي أسطورة، وهدفي على اليابان في كأس آسيا الأغلى لي مع المنتخب، وكل أهدافي مع الأندية بالنهائيات غالية بالنسبة لي، تركت بصمتي في عالم كرة القدم، وحققت بعض الإنجازات القياسية الآسيوية“.

وواصل ”أول مباراة مع الفريق الأول بالكرامة تمثل ذكرى لا تنسى في مسيرتي، وعلاقتي الطيبة مع زملائي هي مكسبي الأكبر في الكرة، وقرار الاعتزال كان صعبًا بعد 26 عامًا منذ دخولي الكرامة وعمري 10 سنوات، لأني لا أتخيل نفسي بعيدًا عن الملاعب، ولكن ذلك أصبح أمرًا واقعًا ولا رجعة فيه“.

وأشار الخطيب إلى أن تواجده مع منتخب سوريا في بطولة غرب آسيا، كلّفه خسارة مكانه في نادي السالمية الكويتي، كما أشار إلى حدوث مشكلة بسيطة: بخصوص شارة قيادة المنتخب لكنها لم تتكرر خلال فترة تواجده.

وتطرق فراس الخطيب لمواطنيه عمر السومة وعمر خربين لاعبي الأهلي والهلال السعوديين على الترتيب وقال الخطيب: ”خربين مكسب كبير للكرة السورية، سعيد بتألقه مع عمر السوم، عمر السومة مهاجم من الطراز العالمي، أتمنى تصدر الثنائي السوري لجدول ترتيب الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين“.

واختار فراس الخطيب أفضل تشكيلة لمنتخب سوريا عبر التاريخ، وقد جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عيد.

الدفاع: عمرو الميداني، رضوان الشيخ حسن، أحمد الصالح.

الوسط: عبدالقادر قردغلي، محمد عفش، جهاد الحسين، نزار محروس.

الهجوم: ماهر السيد، عمر السومة، عمر خريبين.

وعلق المهاجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي على اعتزال الخطيب وقال: ”شخصيًا أعرف فراس الخطيب من عام 2012، حين لعبنا معًا في القادسية الكويتي، تعلمت واستفدت منه الكثير“.

وأضاف لاسومة ”فراس الخطيب قدوة لكل لاعبي سوريا، واعتزاله خسارة كبيرة، أتمنى أن يبقى قريبًا من الكرة السورية، للاستفادة من خبرته الطويلة“.

بعد ٢٦ سنة لا يمكن أن أنساها بجميع تفاصيلها أعلن انتهاء مسيرتي في ملاعب كرة القدم كلاعب، والقادم أفضل إن شاء الله.

????‍♂️ — فراس الخطيب (@feras_alkhtib) September 30, 2019

فراس الخطيب يفجر مفاجأة ويعلن اعتزاله كرة القدم كلاعب نهائيًا على الهواء في #صدى_الملاعب #mbc1@feras_alkhtib pic.twitter.com/nqd9cfrjKd — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) September 29, 2019

فراس الخطيب: حزنت لعدم المشاركة في كأس آسيا الأخيرة وندمت على عدم استمراري بأوروبا #صدى_الملاعب #mbc1@feras_alkhtib pic.twitter.com/gFbPuXb1ns — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) September 29, 2019