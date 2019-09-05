تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.. فوز سوريا والأردن وفلسطين وعمان وخسارة لبنان وتعادل اليمن (فيديو)

حقق منتخب سوريا فوزًا كبيرًا على مضيفه منتخب الفلبين، بنتيجة 5/2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2020 (المرحلة الثانية).

وسجل عمر السومة هدفين في الدقيقتين 14 و55، في حين سجل الأهداف الثلاثة خالد المبيض في الدقيقة 30، وفراس الخطيب من ضربة جزاء في الدقيقة 48، ومحمود المواس في الدقيقة 85، في حين سجل هدفي الفلبين خافيير باتينو وميكي أوت في الدقيقتين السادسة و83.

وضمن الجولة ذاتها، لكن في المجموعة الثانية، اقتنص منتخب الأردن فوزًا صعبًا على تايوان بنتيجة 2/1.

وسجل بهاء فيصل وأحمد سمير هدفي الأردن في الدقيقتين 19 و37 على الترتيب، في حين سجل شو هو وين هدف تايوان الوحيد في الدقيقة 81.

وتغلب منتخب فلسطين 2/0 على أوزباكستان ضمن المجموعة الرابعة.

وسجل هدفي فلسطين عدي الدباغ وإسلام البطران في الدقيقتين 60، و84 على الترتيب.

كما تعادل منتخب اليمن 2/2 مع مضيفه منتخب سنغافورة على الملعب الوطني، لحساب المجموعة الرابعة.

وسجل إحسان فيندي لسنغافورة في الدقيقة 27، وتعادل عبدالواسع المطري في الدقيقة 37، وتقدم محسن محمد لليمن في الدقيقة 45، لكن فارس راملي تعادل لسنغافورة في الدقيقة 51.

وقلب منتخب عمان النتيجة على الهند بالفوز عليه 2/1، ضمن المجموعة الخامسة، وتقدم سونيل شيتري للهند في الدقيقة 25، لكن ربيع المنذب سجل هدفين لعمان في الدقيقتين 83، و90.

وخسر منتخب لبنان 0/2 أمام مضيفه منتخب كوريا الشمالية. في المجموعة الثامنة.

وسجل جونغ إيل غوان هدفي كوريا الشمالية في الدقيقتين السابعة والـ 56.

تصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 1 × 0 سوريا | هدف اول الفلبين HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/JnNUzvXmud — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

تصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 1 × 1 سوريا | هدف التعادل سوريا عمر السومة HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/A1QjMNPVqu — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

تصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 1 × 2 سوريا | هدف الثاني سوريا خالد المبيض HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/7JZkTLO59n — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

تصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 1 × 3 سوريا | هدف الثالث سوريا فراس الخطيب HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/mZwTA85MMp — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

تصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 1 × 4 سوريا | هدف الرابع سوريا عمر السومة راسية لا ترحم ???????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/goUowXd6fs — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

نصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 2 × 4 سوريا | هدف الثاني الفلبين HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/x9tMB5qGT0 — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

نصفيات اسيا لكاس العالم | الفلبين 2 × 5 سوريا | هدف الخامس سوريا محمد المواس HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/T3bO1N8hhk — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

– تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 | تايون 1 × 2 الاردن | اهداف المباراة ????#تايوان_الاردن pic.twitter.com/8oXgEXYvih — كورة لايف | KOORA LIVE (@Kooralive_Ksa) September 5, 2019

تصفيات اسيا لكاس العالم | اهداف مباراة : فلسطين 2 × 0 اوزبكستان اهداف المباراة كـــــاملة HD ???????????????????????????????????????????? Via : @if24hd__ pic.twitter.com/22RjlqvWDV — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

تصفيات اسيا لكاس العالم | الهند 1 × 0 عمان | فرصة خطيرة لـ عمان لكن حارس الهند يتالق ???????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/i6MAhRGeXW — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

تصفيات اسيا لكاس العالم | الهند 1 × 1 عمان |هدف التعادل عمان عن طريق منذر العلوي د82 HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/kyVmczYDuQ — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

تصفيات اسيا لكاس العالم | الهند 1 × 2 عمان |هدف الثاني عمان عن طريق منذر العلوي ايضا د90 ???????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/S4NaqoKrCd — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019

هدف عدي الدباغ لمنتخب فلسطين امام منتخب اوزبكستان في تصفيات كأس العالم لكرة القدم ????????????????????????????????????????????#فلسطين_أوزبكستان pic.twitter.com/PKKzo3HO7b — الخزندار ???????? (@MidoSKhz) September 5, 2019

— فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 5, 2019