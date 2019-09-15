العهد يتخطى الأنصار ويتوج بطلًا للسوبر اللبناني للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

انفرد العهد على قمة أكثر من تُوّج بالسوبر اللبناني برصيد 8 ألقاب بفارق لقب عن النجمة.