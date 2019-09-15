العهد يتخطى الأنصار ويتوج بطلًا للسوبر اللبناني للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه (فيديو)

تُوّج فريق العهد، بلقب كأس السوبر اللبناني لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخه.
وتغلب العهد على منافسه الأنصار بهدفين لهدف، اليوم الأحد.
وتقدم الأنصار بهدف عن طريق خليل خميس لاعب العهد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25.
وعاد العهد سريعًا ليقلب الطاولة في الشوط الأول بهدفين عن طريق التونسي أحمد العكايشي في الدقيقتين 27 و43.
وفي الشوط الثاني، حاول الأنصار العودة وتسجيل هدف التعادل، لكن كل المحاولات فشلت.
وبهذا اللقب، انفرد العهد على قمة أكثر من توج بالسوبر اللبناني برصيد 8 ألقاب بفارق لقب عن النجمة.