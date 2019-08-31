كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد ضد العهد في كأس محمد السادس

يحل فريق الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلًا على العهد اللبناني، مساء اليوم السبت، في العاصمة اللبنانية بيروت في إياب دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

وحقق الاتحاد فوزًا مريحًا في السعودية، بثلاثية دون رد وهو ما يجعل مهمة العميد سهلة نسبيًا، إلا أن العهد يتمسك بآماله نحو التأهل وإمكانية إقصاء الاتحاد في لبنان.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة العهد اللبناني ضد الاتحاد السعودي، اليوم، في كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت السعودية على ملعب ”المدينة الرياضية“ بالعاصمة بيروت.

وتنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي.

نزهة للاتحاد.. ومعجزة للعهد

يبدو فريق الاتحاد في نزهة بعد فوزه بثلاثية دون رد في جولة الذهاب، وهو ما يسهل مهمته تمامًا، ويبحث العهد عن معجزة كروية بالفوز بفارق 4 أهداف على العملاق السعودي للعبور لدور الـ16.

تحذيرات سييرا.. وسياسة التدوير

رغم الفوز الكبير الذي حصده فريق الاتحاد في جولة الذهاب، إلا أن المدرب التشيلي وجّه تحذيرات للاعبيه مؤكدًا أنه من الضروري عدم النظر لمباراة الجوهرة المشعة والتركيز في لقاء اليوم كأنها مباراة خاصة.

وأشار سييرا في المؤتمر الصحفي إلى أن صعوبة هذا الموسم تتمثل في مشاركة الفريق في 4 بطولات مختلفة ما بين الدوري وكأس الملك محليًا والبطولة العربية ودوري أبطال آسيا خارج الحدود.

ويبحث سييرا عن سياسة التدوير، خاصة أن فريقه خاض مباراة قوية ضد الهلال في دوري أبطال آسيا مؤخرًا ولديه ارتباطات محلية، ومن المنتظر أن يعتمد المدرب التشيلي على تشكيلة تضم الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي وأمامه الرباعي منصور الحربي وعمار الدحيم وعبدالمحسن فلاتة وسعود عبدالحميد في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط المغربي كريم الأحمدي ويمينه التشيلي لويس خيمينيز ويساره طارق عبدالله مع مثلث الهجوم عبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي والصربي ألكسندر بيرجوفيتش.

العهد والظهور المشرف

يدرك باسم مرمر المدير الفني لفريق العهد أن مهمة فريقه أصبحت صعبة تمامًا في إدراك الفوز على حساب الاتحاد بفارق 4 أهداف، ولكن المدير الفني لم يفقد الأمل مؤكدًا أن سيحاول تحسين الصورة في مباراة الإياب.

ويغيب عن العهد مهدي فحص للإصابة، ويعول العهد على تشكيلة تضم الحارس مهدي خليل وأمامه السوري أحمد الصالح وخليل خميس ونور منصور في خط الدفاع، وفي خط الوسط هيثم فاعور وحسين الزين وحسين دقيق والغاني عيسى ياكوبو وحسين منذر، بينما يقود خط الهجوم محمد حيدر ومحمد قدوح.

وقال الدكتور محمود سعد، المدير الفني السابق لاتحاد الكرة المصري وأحد أبرز من عملوا في لبنان، لشبكة ”إرم نيوز“، إنه ما زال متابعًا للكرة اللبنانية وتطورها في المرحلة الماضية.

وأوضح أن العهد اللبناني فريق واعد يقدم كرة جميلة، وإن كانت الفوارق كبيرة مع الاتحاد السعودي، ولكن في النهاية سيكون الجميع على موعد مع وجبة كروية دسمة، خاصة أن الجماهير هناك في لبنان متحمسة لرؤية نجوم الاتحاد السعودي.