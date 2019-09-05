منتخب الكويت يكتسح النيبال وتعادل البحرين والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 (فيديو)

حسم التعادل 1/1 نتيجة مباراة البحرين والعراق، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعلى استاد البحرين الوطني، تقدم كميل حسام الأسود للبحرين في الدقيقة التاسعة، لكن العراق أدرك التعادل بتوقيع مهند علي كاظم في الدقيقة 86.

كما تغلب منتخب قطر 6/0 على أفغانستان، سجلها المعز علي عبدالله (3 أهداف)، وحسن خالد الهيدوس، وعبدالكريم حسن الحاج الحاج فضل الله، وبوعلام خوخي.

وضرب منتخب الكويت منافسه منتخب النيبال بـ7 أهداف دون مقابل لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف الكويت يوسف ناصر السلمان (هدفين)، وفهد الهاجري، وعبدالله ماوي، وبدر المطوع، ورضا هاني، وحسين الموسوي.

وفي وقت سابق تغلب منتخب الأردن 2/1 على تايوان، وسوريا 5/2 على الفلبين، وعمان 2/1 على الهند، وفلسطين 2/0 على أوزباكستان، وتعادل منتخب اليمن 2/2 مع سنغافورة، وخسر لبنان 0/2 أمام كوريا الشمالية.

تصفيات آسيا لكأس العالم : البحرين 1 – 0 العراق | هدف كميل في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/6JxeaXjmOC — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 5, 2019