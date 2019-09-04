مدرب منتخب عُمان: جاهزون لمباراة الهند في تصفيات كأس العالم دون تقديم أعذار

‭ ‬أكد إرفين كومان مدرب سلطنة عُمان أن مواجهة الهند على أرضها في غاية الأهمية ولن تكون سهلة؛ ”لأنها في افتتاح مشوار التصفيات“ المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وقال إن فريقه جاهز رغم توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.

وتستضيف الهند المنتخب العُماني في افتتاح لقاءات الفريقين ضمن المجموعة الخامسة من التصفيات غدًا الخميس.

وقال المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: ”مواجهة الافتتاح في غاية الأهمية ولن تكون سهلة. الإعداد جيد ونحن في كامل الجاهزية لخوض المباراة رغم قصر المدة منذ توليت المهمة“.

وتولى كومان تدريب عُمان في مارس آذار الماضي لمدة موسمين خلفًا لمواطنه الهولندي بيم فيربيك.

وسبق لكومان (57 عامًا)، وهو الشقيق الأكبر لرونالد كومان مدرب هولندا، تدريب منتخب المجر إضافة لأندية فينوورد وايندهوفن وأوتريخت وفالفيك في بلده هولندا.

وأضاف كومان: ”لا توجد منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة في كرة القدم ومجموعتنا ليست سهلة. جاهزون للمباراة ولن نقدم مبررات مسبقة ونترقب صفارة البداية“.

وقال أحمد كانو قائد المنتخب العُماني: ”حضرنا للهند من أجل الفوز رغم أن المباراة ليست سهلة؛ لأن صاحب الأرض من المنتخبات المتطورة في القارة. هدفنا التأهل للدور المقبل“.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات بنجلادش وقطر وأفغانستان إلى جوار عُمان والهند.