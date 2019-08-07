بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات الأردني: مع كل هدف نشعر وكأننا نسترجع جزءًا من فلسطين (فيديو)

قال بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات الأردني إن مع كل هدف أو تمريرة نشعر وكأننا نسترجع جزءًا من فلسطين.

وأكد الحوامدة أن فريقه يعتبر نفسه جزءًا من فلسطين، وذلك في تصريحات تلفزيونية فبل زيارة الفريق الأول لكرة القدم للأراضي الفلسطينية خلال الأيام المقبلة.

كان رئيس نادي شباب الخليل الرياضي، مثقال الجعبري، قد أعلن أن فريق الوحدات الأردني لكرة القدم سيحل ضيفًا على نادي شباب الخليل الشهر الجاري.

وقال الجعبري إن الاتفاق مع إدارة نادي الوحدات الأردني، على قدوم الأخير إلى فلسطين، وملاقاة الفريق الأول بنادي شباب الخليل يوم 30 أغسطس/ آب الجاري على ستاد الحسين بن علي بالخليل.