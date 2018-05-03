الوحدات بطلًا للدوري الأردني للمرة الـ 16

تُوج الوحدات بطلًا للدوري الأردني للموسم الحالي 2017/2018، بعد خسارة الفيصلي منافس الوحدات أمام منشية بني حسن 2/1، اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة 21 لبطولة دوري المحترفين الأردني بكرة القدم.

وبهذه النتيجة، أصبح الوحدات، رسميًا، بطلًا للدوري، إذ تجمّد رصيد الفيصلي عند 41 نقطة، مقابل 47 للوحدات، مع تبقي مباراة للفيصلي ومباراتين للوحدات.

وأحرز هدفي منشية بني حسن عدي شديفات في الدقيقة 41، ومحترفه مايكل في الدقيقة 64، في حين تكفل البولندي لوكاس بتسجيل هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 46.

ورفع منشية بني حسن رصيده إلى (18 نقطة)، ليقفز للمركز العاشر، وينعش بالتالي آماله في المنافسة على مقعد البقاء.