الفيصلي يتوّج بلقب الدوري الأردني قبل جولة واحدة على النهاية

تُوّج الفيصلي بلقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم قبل جولة واحدة على النهاية بعد فوزه 1-صفر على مستضيفه البقعة، اليوم الجمعة.

ورفع الفيصلي، المتوج باللقب للمرة الـ 34 في تاريخه، رصيده إلى 50 نقطة متفوقًا بفارق 4 نقاط عن الجزيرة ملاحقه المباشر الذي تغلب 4-صفر على مستضيفه شباب الأردن في مباراة أخرى اليوم أيضًا.

وأحرز أحمد العرسان هدف الفيصلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 69 عندما راوغ أحد المدافعين وأرسل تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس البقعة الذي ظل رصيده 21 نقطة في المركز التاسع.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 46 نقطة مقابل 38 نقطة لشباب الأردن في المركز الرابع.