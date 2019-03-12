عدي زهران لاعب الفيصلي الأردني يعلّق على عقوبة إيقافه 6 سنوات‎

علّق عدي زهران لاعب الفيصلي الأردني، على قرار اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني، بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي، لمدة 6 سنوات، بسبب احتفاله غير الأخلاقي عقب مباراة فريقه مع الوحدات الأسبوع الماضي.

وقال اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: حسبي الله ونعم الوكيل“، في إشارة لعدم رضاه عن القرار القاسي ضده.

وأعلن الاتحاد أن العقوبة جاءت بسبب ”قيام لاعب نادي الفيصلي عدي زهران بعمل حركة غير أخلاقية بعد نهاية المباراة، لذلك تم حرمانه من المشاركة في أي أنشطة متعلقة بكرة القدم (6) سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور العقوبة“.

وكان ”زهران“ قد تقدم باعتذار لناديه، وجماهيره، وجماهير الكرة الأردنية، عمّا بدر منه عقب نهاية مباراة فريقه ضد الوحدات، يوم الخميس الماضي، لكن هذا الاعتذار لم يُنقذه من العقوبات الصارمة التي اتخذها النادي بحقه.

وكان صاحب الـ28 عامًا قد احتفل بانتصار فريقه على الوحدات 2-1 في كلاسيكو الكرة الأردنية بطريقة مشينة ومسيئة، مما استدعى إدارة النادي لعقابه بقسوة وصرامة، إذ قررت إيقافه عن اللعب لمدة شهر، إلى جانب حرمانه من راتبه لمدة 3 أشهر.

وأكد بكر العدوان، رئيس مجلس إدارة النادي، أن ما قام به زهران يحمل إساءة للكرة الأردنية، وأعلن كذلك حرمانه من مكافأة الفوز على الوحدات.

وكان اللاعب قد نشر فيديو عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يعتذر خلاله للجميع، ويؤكد ندمه على ما فعله، ويعد بعدم تكراره أبدًا.

يُذكر أن انتصار الفيصلي على الوحدات رفع رصيده إلى 35 نقطة ليبقى ثانيًا في جدول ترتيب دوري المناصير الأردني بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة في الصدارة.