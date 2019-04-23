الكويت يهزم القادسية ويتوج بطلًا لكأس الأمير (فيديو)

حقق الكويت الكويتي فوزًا ثمينًا على القادسية 2-0، ليتوج بلقب النسخة الـ 57 لكأس الأمير، في اللقاء الذي جمعهما في ختام منافسات أغلى الكؤوس.
وحقق الأبيض بذلك اللقب للمرة الرابعة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ البطولة ليقلص الفارق مع القادسية الأكثر فوزًا بالكأس للقبين فقط، ويدين الأبيض بالفوز لفهد الهاجري صاحب هدفي الفوز 6، 25.
نادي #الكويت يفوز على #القادسية بهدفين دون مقابل ويتوج بطلاً لـ #كأس_الأمير#الكويت_القادسية#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/FrzzH1cHt9
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2019
وتسلّم حسين حاكم قائد العميد كأس البطولة من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والذي توج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى: الكويت، والقادسية إلى جانب برقان، وخيطان.
ونجح فهد الهاجري في الانطلاق من الطرف الأيمن، ومرر كرة ارتدت من خالد القحطاني لتصطدم به مجددًا ليجد نفسه منفردًا بالحارس خالد الرشيدي، ولم يجد صعوبة في إيداع الكرة الشباك مسجلًا أول الأهداف في الدقيقة 6.
أمير دولة الكويت #صباح_الأحمد يتوج نادي #الكويت بلقب #كأس_الأمير#الكويت_القادسية#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/B0dQi0a46A
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2019
ومن خلال هجمة عكسية في الدقيقة 26 مرر جمعة سعيد كرة بينية لحميد ميدو والذي أرسلها عرضية بالمقاس إلى فهد الهاجري القادم من الخلف، والذي حولها بصدره داخل الشباك مسجلًا ثاني الأهداف.