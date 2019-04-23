الكويت يهزم القادسية ويتوج بطلًا لكأس الأمير (فيديو)

حقق الكويت الكويتي فوزًا ثمينًا على القادسية 2-0، ليتوج بلقب النسخة الـ 57 لكأس الأمير، في اللقاء الذي جمعهما في ختام منافسات أغلى الكؤوس.

وحقق الأبيض بذلك اللقب للمرة الرابعة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ البطولة ليقلص الفارق مع القادسية الأكثر فوزًا بالكأس للقبين فقط، ويدين الأبيض بالفوز لفهد الهاجري صاحب هدفي الفوز 6، 25.

وتسلّم حسين حاكم قائد العميد كأس البطولة من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والذي توج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى: الكويت، والقادسية إلى جانب برقان، وخيطان.

ونجح فهد الهاجري في الانطلاق من الطرف الأيمن، ومرر كرة ارتدت من خالد القحطاني لتصطدم به مجددًا ليجد نفسه منفردًا بالحارس خالد الرشيدي، ولم يجد صعوبة في إيداع الكرة الشباك مسجلًا أول الأهداف في الدقيقة 6.

ومن خلال هجمة عكسية في الدقيقة 26 مرر جمعة سعيد كرة بينية لحميد ميدو والذي أرسلها عرضية بالمقاس إلى فهد الهاجري القادم من الخلف، والذي حولها بصدره داخل الشباك مسجلًا ثاني الأهداف.