أهداف مباراة القادسية والكويت.. 2-0 بتوقيع فهد الهاجري (فيديو)

تقدم فريق الكويت بثنائية على نظيره القادسية، في المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب إستاد جابر الدولي، في إطار نهائي كأس أمير الكويت.

فهد الهاجري يمر ويحرز هدف التقدم مبكرًا في شباك القادسية من تسديدة أرضية في الدقيقة 6.

في بداية نارية من جانب نادي #الكويت..

فهد الهاجري يمر ويحرز هدف التقدم مبكراً في شباك #القادسية من تسديدة أرضية في الدقيقة 6#كأس_الأمير#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/rnjKHXJbu4 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2019

فهد الهاجري يعود ويسجل الهدف الثاني لمصلحة الكويت في الدقيقة 26.

القادسية واجه الكويت في بطولة كأس الأمير 24 مرة، وفاز القادسية في 13 مباراة، وفاز الكويت في 10 مباريات وتعادل الفريقان مرة واحدة.

القادسية سجل 31 هدفًا في مرمي الكويت، بينما سجل العميد الأبيض 21 هدفًا في مرمي الملكي.

الكويت نجح في السيطرة على لقب بطولة كأس الأمير في السنوات الثلاث الماضية، وعينه على الحفاظ على لقبه، لمواصلة مشواره نحو تحقيق الثلاثية التاريخية.

الكويت المتوج بالنسخة الماضية من بطولة كأس الأمير، يخوض اللقاء وفيه رصيده 13 لقبًا سابقًا، وعينه على حصد اللقب رقم 14 في تاريخه.

الكويت تأهل للمباراة النهائية، بعد تخطي عقبة فريق السالمية في دور الثمانية، ثم أطاح ببرقان في نصف نهائي أغلى الكؤوس.