الفيصلي يواصل انتصاراته ويقترب من لقب الدوري الأردني

حقق الفيصلي فوزه السابع على التوالي، وتفوق 2-صفر على الحسين إربد، ليقطع خطوة نحو لقب دوري المحترفين الأردني، اليوم السبت.

وسجل هشام السيفي الهدف الأول بعد حوالي ربع ساعة من البداية، وأضاف مهدي علامة الهدف الثاني في الثواني الأخيرة.

وقبل 3 جولات على النهاية، أصبح رصيد الفيصلي 44 نقطة من 19 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه الجزيرة الذي خسر 1-صفر أمام الوحدات، يوم الخميس الماضي، بينما تجمد رصيد الحسين إربد عند 23 نقطة في المركز السابع.

وتقدم شباب الأردن إلى المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد فوزه 2-صفر على الأهلي صاحب المركز 11 وقبل الأخير.