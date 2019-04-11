قدّم هدية لمنافسه الفيصلي.. الوحدات يلدغ الجزيرة ويحرمه من صدارة ترتيب الدوري الأردني (فيديو)

انتزع نادي الوحدات فوزًا غاليًا على منافسه الجزيرة، بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في قمة منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الأردني للمحترفين.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع بهاء فيصل بتسديدة قوية ومفاجئة في الدقيقة السابعة.

وثأر الوحدات لنفسه، بعد أن خسر مباراة الذهاب أمام الجزيرة بنتيجة 1/0 أيضًا في نوفمبر الماضي.

ورفع الوحدات رصيده إلى 35 نقطة، ليقفز إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الأردني، ويتأخر بـ 5 نقاط عن الجزيرة الثاني، و6 نقاط عن الفيصلي المتصدر.

وفيما يلي ترتيب الدوري الأردني: