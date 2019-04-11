هدف مباراة الوحدات والجزيرة.. بهاء فيصل يضع المارد الأخضر في المقدمة (فيديو)

افتتح بهاء فيصل التسجيل لناديه الوحدات، في مباراته مع الجزيرة، في قمة مباريات الجولة الـ19 من الدوري الأردني للمحترفين.

وجاء هدف بهاء فيصل في الدقيقة السابعة من المباراة، بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء.

ويحتل الجزيرة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي صاحب الصدارة، وحقق الفريق الفوز 12 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مرتين، وسجل الفريق 32 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا.

ويحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 32 نقطة من واقع 10 انتصارات، و4 تعادلات، و4 هزائم، وسجل 27 هدفًا، واستقبل 16 هدفًا

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 2 أبريل الماضي، وفاز الجزيرة 1/0، لكن الجزيرة لم يعرف الفوز في معقل الوحدات منذ شهر ديسمبر 2016.