كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدات والجزيرة في الدوري الأردني

يدور صدام شرس في الدوري الأردني لكرة القدم بمواجهة قوية بين الوحدات والجزيرة، اليوم الخميس، في قمة مثيرة في ظل صراع مشتعل على لقب الدوري هذا الموسم.

ويبقى هذا الصراع المشتعل بين فريقي الوحدات والجزيرة حافلًا بالعديد من التفاصيل الفنية التي تبدو مثيرة في ظل السباق على اللقب مع الفيصلي وأيضًا شباب الأردن.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح لقاء الوحدات والجزيرة، اليوم، في الدوري الأردني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:30، مساء اليوم الخميس، بتوقيت الأردن في الجولة الـ19 للدوري الأردني على ملعب ”الملك عبدالله الثاني“.

وتنقل المباراة عبر قناة الأردنية الرياضية.

ترتيب الفريقين

يحتل الجزيرة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي صاحب الصدارة، وحقق الفريق الفوز 12 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر مرتين، وسجل الفريق 32 هدفًا، واستقبل 13 هدفًا.

ويحتل الوحدات المركز الرابع برصيد 32 نقطة من واقع 10 انتصارات، و4 تعادلات، و4 هزائم، وسجل 27 هدفًا، واستقبل 16 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 2 أبريل الماضي، وفاز الجزيرة 1/0، لكن الجزيرة لم يعرف الفوز في معقل الوحدات منذ شهر ديسمبر 2016.

الوحدات والفرصة الأخيرة

يخوض الوحدات الفرصة الأخيرة من أجل المنافسة على اللقب، خاصة أنه يتبقى 4 مباريات للفريق في ظل وجود مباراة مؤجلة ضد الأهلي، كما أن الفرصة ستكون شبه مستحيلة حال الخسارة أمام الجزيرة.

ويستعيد الوحدات 3 عناصر مهمة في تشكيلته بعد غياب حمزة الدردور، وعبيدة السمرية للإيقاف، ومحمد الدميري بعد التعافي من الإصابة، وأغلق الجهاز الفني التدريبات، ومنع حضور الجماهير خلال الفترة الأخيرة.

ويعتمد قيس اليعقوبي المدير الفني للوحدات على قدرات الدردور، وبهاء فيصل، وسعيد مرجان، وأنس العوضات، وأكد محمد عمر المدير الفني الأسبق لفريق الوحدات لشبكة ”إرم نيوز“ أن الفريق قادر على عبور عقبة الجزيرة رغم كل المشاكل التي يعيشها الفريق.

وأشار إلى أن الجزيرة فريق قوي، ولديه أوراق مهمة قادرة على الاستمرار في صدارة الترتيب، خاصة أن الفريق ينافس بكل قوة على اللقب، ويسعى إلى حصد الانتصار والعودة للصدارة.

الجزيرة وسباق الصدارة

يسعى الجزيرة إلى الفوز وحسم الصدارة على حساب الفيصلي، خاصة أن الفريق لديه عدة لاعبين مميزين، مثل: أحمد سمير اللاعب الدولي، وعبدالله العطار، ومحمود مرضي.

ويبحث الجزيرة عن تحقيق الفوز بقيادة مدربه التونسي شهاب الليلي الباحث عن حصد الصدارة، ويراهن على خبرات لاعبيه في مواجهة الوحدات وقدراتهم على تحقيق الفوز.