رسميًا.. الوحدات الأردني يعلق أنشطته الرياضية محليًا

قررت إدارة نادي الوحدات الأردني، في اجتماعها الطارئ، الذي عقدته اليوم الخميس، لمناقشة قرارات لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأردني لكرة القدم، تعليق مشاركة الفريق في المسابقات المحلية.

وأعلن رئيس الوحدات، يوسف الصقور، عبر موقع النادي على الإنترنت، أنه سيلجأ للفيفا بسبب ”قرار لجنة الاستئناف غير المنصف.

كما قال الناطق الرسمي باسم الوحدات، خضر صوان: ”هذا القرار جاء لعدم عدالة اتحاد الكرة وتجاوزات لجانه، وعدم عدالتها تجاه الاستئناف المقدم من الوحدات، رغم قانونية البنود التي استند إليها، وهو ما نرى فيه ظلمًا كبيرًا للنادي“.

وقررت لجنة الاستئناف، الخميس، تثبيت عقوبة المدير الفني للوحدات، قيس اليعقوبي، بالإيقاف 6 مباريات، وعقوبة المدافع محمد الباشا، بالإيقاف 3 مباريات.

يشار إلى أن الوحدات يملك 29 نقطة من 16 مباراة في المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الأردني.