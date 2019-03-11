كأس الاتحاد الآسيوي.. فوز كبير للوحدات الأردني والجزيرة يهزم الكويت (فيديو)

اكتسح الوحدات الأردني منافسه هلال القدس الفلسطيني بنتيجة 6/2 في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، على استاد فيصل الحسيني، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي.

وسجل بهاء فيصل 4 أهداف للوحدات في الدقائق 35، و38، و41، و86، في حين سجل كل من محمد الباشا هدفًا في الدقيقة 16، وصالح راتب في الدقيقة 78.

وسجل لهلال القدس هاني عبدالله في الدقيقة 26، وعدي الدباغ من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وفي المباراة الثانية تغلب الجيش السوري 1/0 على النجمة اللبناني.

وسجل باسل مصطفى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39.

ورفع الفوز رصيد الوحدات إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مقابل 4 نقاط للجيش في المركز الثاني، في حين يملك هلال القدس نقطة وحيدة في المركز الثالث، ولا يملك الجيش أي نقطة ويقبع في ذيل الترتيب.

ولحساب المجموعة الثانية، تغلب النجمة البحريني 2/1 على الاتحاد السوري، وسجل علي جعفر مدن ومامادو درامي هدفي النجمة في الدقيقتين 32 و60، بينما سجل محمد رأفت مهتدى هدف الاتحاد في الدقيقة 38.

كما تغلب الجزيرة الأردني 1/0 على الكويت الكويتي، وسجل الهدف الوحيد في المباراة محمود زعترة في الدقيقة 59.

ويملك النجم 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن الجزيرة، ويأتي الاتحاد في المركز الثالث وبفارق الأهداف كذلك عن الكويت الرابع.