رسميًا.. الفيصلي الأردني يعيّن راتب العوضات مدربًا له بعد الانفصال عن طارق جرايا (صورة)

قررت إدارة نادي الفيصلي الأردني، السبت، فسخ عقد المدرب التونسي طارق جرايا، وتعيين راتب العوضات مدربًا جديدًا.

وكتب الفيصلي على حسابه في موقع ”تويتر“: ”قرر مجلس إدارة الفيصلي إنهاء خدمات المدير الفني للفريق، التونسي طارق جرايا بالتراضي، والتعاقد مع الكابتن راتب العوضات لقيادة الفريق، وتعيين الكابتن حسونة الشيخ مدربًا عامًا والكابتن محمد خميس مساعدًا للمدرب، والكابتن وليد أبوحميد مدربًا لحراس المرمى.

وكان الفيصلي قد حقق أمس السبت فوزًا على الرمثا 1/0 لكن الفريق لم يقدم الأداء المقنع.

ويحتل الفيصلي المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الأردني برصيد 29 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين فقط عن المتصدر شباب الأردن.