رئيس نادي الشرطة العراقي: بنسبة 99% مهند علي سينتقل إلى نادٍ خليجي (فيديو)

كشف وهاب الطائي، رئيس نادي الشرطة العراقي، عن تلقي ناديه عروضًا مغرية من عدة أندية لانتقال لاعبه مهند علي، إلى أحدها، مشدّدًا على أن اللاعب سينتقل لنادٍ خليجي بنسبة 99%.

وقال الطائي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”أبرز العقود التي وصلت لنا كانت من يوفنتوس الإيطالي، وفيه لغط ومزايدات من بعض وكلاء اللاعبين، ولكننا أغلقنا هذا الباب تمامًا ونتفاوض مباشرة مع الأندية“.

وأضاف: ”كنا نتفاوض بهدوء وصبر، وعرض يوفنتوس وصل إلى 3 ملايين يورو، مع تأكيد لعب مهند مع الفريق الأول وليس مع فريق الشباب تحت 23 سنة، وكان فيه فائدة للنادي بتوقيع تعاون مشترك معهم، وهناك أرقام أعلى وصلت لنا أيضًا من روما وأندية تركية ويونانية“.

وتابع: ”لكن رغبة اللاعب هي الفيصل، ولا يمكن إجباره على شيء ونحن ناصحون له بشكل صادق، وضربنا له مثلًا بمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعزيمته وإصراره وتألقه الحالي، وهو يريد اللعب في فريق عربي بالدوري الإماراتي، وهناك تنافس بين الأندية لضمّه، وفي الحقيقة عُرض علينا 4.5 مليون يورو لضمّه من نادي العين الإماراتي، وبنسبة 99% مهند علي سينتقل إلى نادٍ خليجي“.

وشارك مهند مع المنتخب العراقي في كأس آسيا بالإمارات الشهر الماضي، وتألق بقوة مع ”أسود الرافدين“.