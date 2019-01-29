نادي الشرطة العراقي يعلن رفضه رحيل مهند علي

أعلن مجلس إدارة نادي الشرطة العراقي، خلال اجتماع استثنائي عقده، يوم الثلاثاء، لبحث العروض الرسمية المقدمة، للحصول على خدمات مهاجم الفريق والمنتخب العراقي مهند علي، رفضه رحيل اللاعب.

وأعلن النادي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، رفضه التخلي عن خدمات اللاعب، والتمسك به حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم حينها دراسة مستقبله الاحترافي، سواء البقاء لنهاية عقده، أو اختيار عرض مناسب.

وأشار إلى أن سبب عدم قبوله العروض المقدمة للاعب، يتعلق بعدم ملاءمتها ماليًا لقيمة النادي واللاعب، الذي يطمح إلى خوض تجربة احترافية على أعلى مستوى.

ونفى النادي ما تردد بشأن تقديم بعض الأندية عروضًا بمبالغ مالية كبيرة، تخطت 6 ملايين دولار، مشددًا على أنها لم تكن ملبية للطموح الذي يليق بالمستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب.

وأوضح أن الإدارة تباحثت في جميع العقود المقدمة، ومدى فائدتها للاعب، أو النادي، وتم اتخاذ قرار بإبقاء اللاعب حتى نهاية الموسم، والذي نطمح خلاله إلى الوصول لمنصات التتويج، والإدارة واثقة بأن مهند علي سيكون له دور كبير بتحقيق حلم الجماهير.

واختتم بأن العروض التي قُدّمت بصورة رسمية للنادي بشأن ضم اللاعب، كانت من أندية: يوفنتوس الإيطالي، وبنفيكا البرتغالي، والعين الإماراتي، وغالاطة سراي التركي، وجنك البلجيكي، وآيك أثينا اليوناني.