مشاجرة عنيفة بين جماهير العربي والكويت إثر نهاية مباراتهما في الدوري (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأيدي إثر نهاية مباراة العربي والكويت، اليوم السبت، بين بعض جماهير الفريقين، أمام مدخل غرف ملابس اللاعبين، حيث سقط أحد المشجعين مصابًا.
وكان الكويت قد تغلب على العربي (2-0)، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.
مشاجرة من مباراة العربي والكويت
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— جريدة الملعب (@elmalabkw) February 16, 2019
ومن المقرر أن يفتح اتحاد الكرة تحقيقا في الأمر، خاصةً أن بعض جماهير العربي، قذفت لاعبي الكويت أثناء المباراة بزجاجات المياه.
فيديو| هوشة بعد مباراة #العربي_الكويت#الديربي pic.twitter.com/oBlOA0T9x7
— بركه (@BrkaQ8) February 16, 2019
وأشارت العديد من التقارير إلى دخول إدارة العربي في اجتماع عاجل بعد اللقاء، لاتخاذ قرارات تجاه ما جرى.
#فيديو اخر للمشاجرة بعد نهاية مباراة العربي والكويت pic.twitter.com/pqGn3SVPWz
— مباشر نيوز (@mobashernewss) February 16, 2019
#كويتنا | #فيديو .. اهداف مباراة #العربي_الكويت والتي انتهت بفوز الكويت بهدفين مقابل لاشيء@kuwaitclub@Alarabi_SC pic.twitter.com/7FM5jGHvWM
— كويتنا | kuwaitna???????? (@kuwaitnanews) February 16, 2019