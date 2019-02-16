مشاجرة عنيفة بين جماهير العربي والكويت إثر نهاية مباراتهما في الدوري (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة بالأيدي إثر نهاية مباراة العربي والكويت، اليوم السبت، بين بعض جماهير الفريقين، أمام مدخل غرف ملابس اللاعبين، حيث سقط أحد المشجعين مصابًا.

وكان الكويت قد تغلب على العربي (2-0)، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.

مشاجرة من مباراة العربي والكويت

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ومن المقرر أن يفتح اتحاد الكرة تحقيقا في الأمر، خاصةً أن بعض جماهير العربي، قذفت لاعبي الكويت أثناء المباراة بزجاجات المياه.

وأشارت العديد من التقارير إلى دخول إدارة العربي في اجتماع عاجل بعد اللقاء، لاتخاذ قرارات تجاه ما جرى.