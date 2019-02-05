الكويت الكويتي يعبر الوحدات الأردني في ملحق دوري أبطال آسيا (فيديو)

حقق فريق الكويت الكويتي، اليوم الثلاثاء، فوزًا على مضيفه الوحدات الأردني بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الملحق المؤهل لمجموعات لدوري أبطال آسيا.

وبذلك، سيواجه الكويت في الدور الثاني للملحق نظيره ذوب أهن أصفهان الإيراني.

فيما انتقل الوحدات رسميًا ليشارك بكأس الاتحاد الآسيوي، حيث سيلعب بالمجموعة الأولى إلى جانب الجيش السوري، والنجمة اللبناني، والمتأهل من هلال القدس الفلسطيني، والنصر العُماني.

ودخل الوحدات اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وهو ما تحقق بالفعل بإحرازه لهدف التقدم في الدقيقة العاشرة عبر حمزة الدردور.

وفي الوقت الذي بحث فيه الكويت عن التعادل، أضاف الوحدات الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق سعيد مرجان.

وردّ الكويت بهدفين عن طريق فيصل الحربي في الدقيقتين 39 و43، والثاني له كان من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز والتأهل، إلى أن جاءت الدقيقة 68 لينجح جمعة سعيد في إحراز الهدف الثالث للكويت، لينتزع بطاقة العبور إلى الدور التالي.