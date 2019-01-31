رسميًا.. Bein sports تعلن نقل مباراة اليابان وقطر في نهائي كأس آسيا 2019 على القناة المفتوحة‎

أعلنت شبكة Bein sports، رسميًا، أنها ستنقل المباراة النهائية لكأس الأمم الآسيوية 2019 في الإمارات، بين قطر واليابان، على قناتها المفتوحة.

وقالت الشبكة الإعلامية في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “تعلن مجموعة beIN SPORTS الإعلامية عن بث نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان على القناة المفتوحة”.

وتقام المباراة، غدًا الجمعة، على استاد مدينة زايد الرياضية، الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى المنتخب الياباني لإحراز اللقب للمرة الخامسة في تاريخ المسابقة، في حين صعد منتخب قطر لأول مرة في تاريخه للمباراة النهائية.