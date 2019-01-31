موعد مباراة قطر واليابان في نهائي كأس آسيا 2019.. ومشوار المنتخبين

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الحكم رفشان إيرماتوف، القادم من أوزبكستان، سيدير نهائي كأس آسيا بين قطر واليابان غدا الجمعة.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان اليوم الخميس إن إيرماتوف البالغ عمره 41 عاما يعد على نطاق واسع من أفضل حكام العالم وسيدير المباراة النهائية لهذه المسابقة القارية للمرة الثانية.

وأضاف أن إيرماتوف، الذي أدار نهائي كأس آسيا 2011 بين اليابان وأستراليا في قطر، يملك الرقم القياسي في قيادة 11 مباراة في نهائيات كأس العالم منذ ظهوره الأول في 2010.

وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي خمس مرات كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا خمس مرات خلال مسيرته الرائعة.

وأدار الحكم الأوزبكي مباراة قطر في دور الثمانية عندما فازت 1-صفر على كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي.

كما كان الحكم الأوزبكي حاضرا في فوز اليابان 1-صفر على السعودية في دور الستة عشر في 21 يناير كانون الثاني الجاري.

وفيما يلي مشوار وصول قطر إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، حيث ستواجه اليابان في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي غدًا الجمعة.

* دور المجموعات:

– في 9 يناير كانون الثاني فازت قطر 2-صفر على لبنان بهدفي بسام الراوي والمعز علي.

– في 13 يناير كانون الثاني فازت قطر 6-صفر على كوريا الشمالية بأربعة أهداف من المعز علي، وهدف لكل من بوعلام خوخي وعبد الكريم حسن.

– في 17 يناير كانون الثاني فازت قطر 2-صفر على السعودية بهدفي المعز علي.

(تصدرت قطر المجموعة الخامسة بتسع نقاط من ثلاث مباريات)

* دور الستة عشر:

– في 22 يناير كانون الثاني فازت قطر 1-صفر على العراق بهدف بسام الراوي.

* دور الثمانية:

– في 25 يناير كانون الثاني فازت قطر 1-صفر على كوريا الجنوبية بهدف عبد العزيز حاتم.

* قبل النهائي:

– في 29 يناير كانون الثاني فازت قطر 4-صفر على الإمارات بأهداف بوعلام خوخي والمعز علي وحسن الهيدوس وحامد إسماعيل.

وفيما يلي مشوار وصول اليابان إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، حيث ستواجه قطر في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي غدًا الجمعة.

* دور المجموعات:

– في 9 يناير كانون الثاني فازت اليابان 3-2 على تركمنستان بفضل ثنائية يويا أوساكو وهدف من ريتسو دوان.

– في 13 يناير كانون الثاني فازت اليابان 1-صفر على سلطنة عُمان بهدف من جينكي هاراجوتشي.

– في 17 يناير كانون الثاني فازت اليابان 2-1 على أوزبكستان بهدفي يوشينوري موتو وتسوكاسا شيوتاني.

(تصدرت اليابان المجموعة السادسة بتسع نقاط من ثلاث مباريات)

* دور الستة عشر:

– في 21 يناير كانون الثاني فازت اليابان 1-صفر على السعودية بهدف تاكيهيرو تومياسو.

* دور الثمانية:

– في 24 يناير كانون الثاني فازت اليابان 1-صفر على فيتنام بهدف ريتسو دوان.

* قبل النهائي:

– في 28 يناير كانون الثاني فازت اليابان 3-صفر على إيران بفضل ثنائية من يويا أوساكو وهدف من جينكي هاراجوتشي.

موعد نهائي كأس آسيا 2019..

تقام مباراة نهائي كأس آسيا 2019 غدًا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.