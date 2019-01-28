البحرين تقدم وثائق لتسلم اللاعب حكيم العريبي المسجون في تايلاند

قال مصدر مطلع اليوم الإثنين إن حكومة البحرين قدمت وثائق لتسلم لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي المحتجز في سجن في تايلاند.

وأدين العريبي الذي يحظى بوضع لاجئ في أستراليا وأحد المنتقدين بشدة لحكومة البحرين بائتلاف مركز للشرطة عام 2014، وحكم عليه بالسجن 10 أعوام غيابيًا، لكن العريبي ينفي ارتكاب أي مخالفات.

واعتقل العريبي في نوفمبر في بانكوك، التي سافر إليها لقضاء شهر العسل، وذلك بناء على إشعار أصدرته الشرطة الدولية (الإنتربول) استجابة لطلب من البحرين.

ويتعين على البحرين بموجب القانون التايلاندي أن تقدم الوثائق اللازمة، لتسلمه بحلول الثامن من فبراير أو التقدم بطلب لتمديد المهلة 30 يومًا أخرى.

ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من السلطات.

وقال وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان لرويترز إن الإجراءات القانونية لتسليم العريبي للبحرين مستمرة، وانتقد ما وصفه “بالتدخل الخارجي” في الشؤون الداخلية للمملكة.

وأضاف البيان أن الذين يتحدثون الآن عن إساءة معاملة العريبي، والذين يشككون بنزاهة المحاكم في البحرين، يتجاهلون حقيقة أن العريبي “تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار”.

وتقول السلطات البحرينية إن بإمكان العريبي العودة للطعن على الحكم، مشيرةً إلى أن الذين سبق اعتقالهم مع العريبي فعلوا ذلك وتمت تبرئتهم.

وقال وزير الداخلية إن العريبي الذي سُمح له بموجب الكفالة بالسفر مع المنتخب البحريني لكرة القدم؛ للعب مباراة في دولة قطر، فرّ إلى إيران “ولم يعد إلى البحرين”.

وحصل العريبي في عام 2017 على حق اللجوء في أستراليا، حيث يلعب الآن، وذلك بعد فراره من البحرين قبل ذلك بـ3 أعوام.

وكان العريبي من المنتقدين للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، أحد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين، وابن عم الملك عندما ترشح لخوض الانتخابات على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2015، ويتولى الشيخ سلمان رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي، إنه تم إعفاء الرئيس من كل المسائل المتعلقة بغرب آسيا، وإن برافول باتل نائب الرئيس، يعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، “لإيجاد حل” لمسألة احتجاز العريبي.