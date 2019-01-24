الاتحاد البحريني يعلن حلَّ الجهازين الفني والإداري للمنتخب الأول

أعلن الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، عن حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة التشيكي ميروسلاف سكوب.

وأكد الشيخ علي بن خليفة، أن اتحاد الكرة حريص على السير وفق رؤية ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والهادفة إلى رؤية المنتخب الوطني في مونديال كأس العالم 2022، مشيدًا بدعم سموه المستمر للرياضة البحرينية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.

وقال الشيخ علي بن خليفة، إن حلَّ الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني جاء على ضوء النتائج الأخيرة للمنتخب في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 والتي خرج فيها المنتخب من دور الـ16 بخسارته من كوريا الجنوبية.

وأضاف أن هناك دراسة شاملة وفق أعلى المعايير لمشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا، وسيكون اتحاد الكرة حريصًا على إخراج كافة الجوانب الإيجابية والسلبية من هذه المشاركة. وأوضح، أن إعادة تعيين الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخب الوطني الأول سيُعلن عنها اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، مقدمًا شكره لكافة المدربين والإداريين الذين عملوا مع المنتخب الوطني الأول طوال الفترة الماضية.