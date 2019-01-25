قطر تهزم كوريا الجنوبية وتبلغ قبل نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة (فيديو)

أطلق عبد العزيز حاتم تسديدة هائلة قرب النهاية؛ ليمنح قطر فوزًا مفاجئًا 1-صفر على كوريا الجنوبية، والتأهل لأول مرة إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

وبعد مباراة قليلة الفرص استحوذ حاتم، لاعب الوسط المدافع، على الكرة وسددها أرضية قوية من مدى بعيد، ليسجل الهدف في الدقيقة 78.

هدف ⚽️ عبدالعزيز حاتم يضع العنابي في المقدمة بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة! قطر 1 كوريا الجنوبية 0#beINAFC pic.twitter.com/LvvGZMkhJK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 25, 2019

وجاء الهدف بعد دقيقة واحدة من ركلة حرة نفذها كيم جين-سو، الظهير الأيسر لكوريا الجنوبية، وارتدت من القائم الأيسر للحارس سعد الشيب، الذي لم تهتز شباكه بعد خلال البطولة.

وستلعب قطر في الدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، مع الإمارات صاحبة الأرض أو أستراليا حاملة اللقب.