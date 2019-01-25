قطر تهزم كوريا الجنوبية وتبلغ قبل نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة (فيديو)

قطر تهزم كوريا الجنوبية وتبلغ قبل نهائي كأس آسيا 2019 لأول مرة (فيديو)

المصدر: رويترز

 

أطلق عبد العزيز حاتم تسديدة هائلة قرب النهاية؛ ليمنح قطر فوزًا مفاجئًا 1-صفر على كوريا الجنوبية، والتأهل لأول مرة إلى قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم اليوم الجمعة.

وبعد مباراة قليلة الفرص استحوذ حاتم، لاعب الوسط المدافع، على الكرة وسددها أرضية قوية من مدى بعيد، ليسجل الهدف في الدقيقة 78.

وجاء الهدف بعد دقيقة واحدة من ركلة حرة نفذها كيم جين-سو، الظهير الأيسر لكوريا الجنوبية، وارتدت من القائم الأيسر للحارس سعد الشيب، الذي لم تهتز شباكه بعد خلال البطولة.

وستلعب قطر في الدور قبل النهائي، يوم الثلاثاء المقبل، مع الإمارات صاحبة الأرض أو أستراليا حاملة اللقب.

اترك تعليقاً
محتوى مدفوع