هدف مباراة البحرين وكوريا الجنوبية.. هوانغ هي تشان يتقدم للشمشون (فيديو)

سجل هوانغ هي تشان الهدف الأول في مباراة البحرين وكوريا الجنوبية، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.

وجاء هدف كوريا الجنوبية في الدقيقة 43 من الشوط الأول، بتسديدة من داخل المنطقة.

هدف ⚽️ هوانغ تشان ينهي الانتظار ويسجل الأول لرجال البرتغالي باولو بينتو. كوريا الجنوبية 1 البحرين 0#beINAFC pic.twitter.com/GCxtmT5VIZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٢ يناير ٢٠١٩

وتأهلت 6 منتخبات إلى دور الـ 8، هي: الإمارات صاحب الضيافة، وأستراليا حامل اللقب، والصين وإيران واليابان وفيتنام.

احتل المنتخب الكوري الجنوبي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالفوز على الفلبين بهدف نظيف، ثم الفوز على قيرغيزستان بالنتيجة نفسها، ثم عبور الصين 2/0، ولم تهتز شباك الشمشون الكوري على مدار المباريات الثلاث.

واحتل المنتخب البحريني المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع الإمارات بنتيجة 1/1، ثم الخسارة أمام تايلاند 0/1، والفوز على الهند بالنتيجة نفسها.

ويبقى أكبر إنجاز لمنتخب البحرين الحصول على المركز الرابع في نسخة 2004، بينما ودع الدور الأول في مشاركاته الأخرى في نسخ 1988 و2007 و2011 و2015.