مباراة كوريا الجنوبية والبحرين.. هل يصمد رفاق سكوب أمام الشمشون في كأس آسيا؟

يخوض منتخب البحرين اختبارًا قويًا، الثلاثاء، أمام منافسه كوريا الجنوبية على ملعب “مكتوم بن راشد” في نادي الشباب الإماراتي في إطار منافسات دور الـ 16، ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019.

وتأهلت 6 منتخبات إلى دور الـ 8 هي، الإمارات صاحب الضيافة، وأستراليا حامل اللقب، والصين وإيران واليابان وفيتنام.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة كوريا الجنوبية ضد البحرين، فإلى السطور التالية:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت البحرين ومكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.

مشوار المنتخبين

احتل المنتخب الكوري الجنوبي صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بالفوز على الفلبين بهدف نظيف، ثم الفوز على قيرغيزستان بالنتيجة نفسها، ثم عبور الصين 2/0، ولم تهتز شباك الشمشون الكوري على مدار المباريات الثلاث.

واحتل المنتخب البحريني المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع الإمارات بنتيجة 1/1، ثم الخسارة أمام تايلاند 0/1، والفوز على الهند بالنتيجة نفسها.

ويبقى أكبر إنجاز لمنتخب البحرين الحصول على المركز الرابع في نسخة 2004، بينما ودع الدور الأول في مشاركاته الأخرى في نسخ 1988 و2007 و2011 و2015.

وفاز منتخب كوريا باللقب مرتين في نسختي 1956 و1960، وحل وصيفًا 4 مرات في نسخ 1972 و1980 و1988 و2015، وحل ثالثًا 4 مرات في نسخ 1964 و2000 و2007 و2011، وودع دور الـ 8 مرتين في نسختي 1996 و2004، وخرج من الدور الأول في نسخة 1984.

تاريخ المواجهات

تقابل منتخب كوريا الجنوبية ضد البحرين 13 مرة من بينها 6 وديات و7 مباريات رسمية.

وفاز منتخب البحرين مرتين مقابل 7 انتصارات للمنتخب الكوري و4 تعادلات، وبدأت المباريات وديًا العام 1977 وفاز الشمشون الكوري بنتيجة 2/1، وتعادلا بهدف لكل منهما بعدها بيومين.

والعام 1982 فاز منتخب كوريا الجنوبية 3/0 وديًا، ثم فاز المنتخب الكوري بنتيجة 5/1 العام 1985، وفاز 3/0 في العام نفسه، وكانت المواجهة الرسمية الأولى بدورة الألعاب الآسيوية 1986 وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وفي تصفيات كأس آسيا 1988، فاز منتخب البحرين لأول مرة بنتيجة 2/0، ثم تعادلا دون أهداف في تصفيات مونديال 1994، وفاز الشمشون الكوري بنتيجة 3/0، وفاز منتخب كوريا بهدف في دورة الألعاب الآسيوية العام 2002.

وحقق منتخب البحرين فوزًا مهمًا بنتيجة 2/1 في كأس آسيا 2007 وتعادلا بنتيجة 2/1 وديًا، كما فاز منتخب كوريا بنتيجة 2/1 في كأس آسيا 2011.

صمود سكوب ورفاقه

يتطلع المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب البحرين لتحقيق مفاجأة أمام كوريا الجنوبية، ولكن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق بل أن سكوب نفسه أكد أن العوامل داخل المستطيل الأخضر فقط لن تحسم الأمر، ويجب مساندة الجماهير والإعلام لتقديم عرض قوي.

وتظل الفوارق الفنية والتاريخية لصالح كوريا الجنوبية، ولكن الواقعية ستكون سلاح سكوب مع التنظيم الدفاعي والأداء الجماعي وغلق المساحات معتمدًا على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس سيد شبر وأمامه الرباعي أحمد علي جمعة وحمد شمسان وسيد رضا ووليد الحيام في خط الدفاع.

ويعول سكوب في خط الدفاع على خبرة سيد ضياء وبجواره عبدالوهاب الصافي وجمال راشد مع الجناح كميل حسان وعلي جعفر، بينما يقود الهجوم القناص محمد الرميحي.

وقال محمد عبدالعظيم “عظيمة”، مدرب الأهلي البحريني السابق لشبكة “إرم نيوز” إن المنتخب البحريني في مهمة صعبة للغاية بكل المقاييس، موضحًا أن الجماهير البحرينية تقدر مدى صعوبة الأمر.

وأضاف “أتوقع أن تكون الروح القتالية والتنظيم الشديد والانضباط أهم أسلحة المنتخب البحريني في مواجهة كوريا الجنوبية الذي يملك قدرات أكبر خاصة على الجانب الهجومي”.

قوة الشمشون

يعتمد منتخب كوريا الجنوبية على الأداء المنظم واللمسة التكتيكية من جانب المدرب البرتغالي باولو بينتو، ويغيب عنه لاعب الوسط كي سونغ يوينغ الذي يلعب في نيوكاسل الإنجليزي للإصابة.

ويلعب منتخب كوريا بطريقة 4-4-1-1 بوجود الحارس كيم سيونغ جيو الذي يلعب بالدوري الياباني، وأمامه الرباعي كيم يونغ جوان مدافع غوانغزو الصيني وكيم مين جاي مدافع تشونبوك الكوري والظهير الأيمن الواعد كيم مون هوان والظهير الأيسر كيم جين سو في خط الدفاع.

يعول الشمشون الكوري على المخضرم جونغ وو يونغ لاعب السد القطري بجانب هوانغ إن بيوم اللاعب الصاعد، ولكن السرعات سلاح بينتو على الأطراف بوجود هوانغ هي تشان جناح هامبورغ الألماني بجانب القائد ونجم الشباك سون هيونغ مين جناح توتنهام الإنجليزي.

ويلعب المخضرم لي شونغ يونغ صانع ألعاب بوخوم الألماني وأمامه هوانغ يو جو مهاجم غامبا أوساكا الياباني في الخط الأمامي لكوريا الجنوبية.