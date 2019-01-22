موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية اليوم في كأس آسيا

يواجه المنتخب البحريني منافسه الكوري الجنوبي، الثلاثاء، في سابع مباريات دور الـ 16 ببطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وتقام المباراة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة البحرين وكوريا الجنوبية على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.

وتأهل المنتخب البحريني عن المجموعة الأولى ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، في حين تصدر المنتخب الكوري المجموعة الثالثة.

ولاقى المنتخبان بعضهما مرتين في كأس آسيا، كانت الأولى العام 2007، وفازت فيها البحرين 2/1 في دور المجموعات، ثم فازت كوريا الجنوبية 2/1 أيضًا في دور المجموعات العام 2011.

ويلتقي الفائز من مباراة البحرين وكوريا الجنوبية مع الفائز من مباراة العراق وقطر.

وأحرز منتخب كوريا الجنوبي كأس آسيا مرتين عامي 1956، و1960، في حين لم يتوج منتخب البحرين باللقب من قبل.