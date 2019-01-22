موعد مباراة العراق وقطر اليوم في كأس آسيا

يلاقي المنتخب العراقي منافسه القطري، الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وتقام المباراة الساعة 19:00بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وAlkass EXTRA One HD، وAlkass EXTRA TWO HD، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR.

ولم يسبق للمنتخبين أن لعبا ضد بعضهما في كأس آسيا، لكنهما تقابلا في بطولات تصفيات كأس العالم، وكأس الخليج.

وتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الخامسة، في حين احتل العراق المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وتأهلت منتخبات الإمارات وأستراليا والصين وفيتنام وإيران واليابان إلى ربع النهائي.

وتقام المباراة النهائية يوم 1 فبراير.

ولم يحرز منتخب قطر البطولة من قبل، في حين توج العراق باللقب العام 2007.