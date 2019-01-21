موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس آسيا 2019 والقنوات الناقلة

واجهت البحرين صعوبات أمام فرق مثل تايلاند والهند في دور المجموعات، وستحتاج إلى أداء فوق العادة أمام كوريا الجنوبية، غدًا الثلاثاء، لتكون لها فرصة في التأهل لدور الثمانية في كأس آسيا 2019.

واحتاج المنتخب البحريني إلى هدف في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء ليهزم الهند 1-صفر في مباراته الأخيرة بدور المجموعات ويحجز مكانه في دور الستة عشر ضمن أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.

وسيتوقع قليلون فقط أن يفوز فريق المدرب ميروسلاف سوكوب على منافس يتفوق عليه بفارق 60 مركزًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال سوكوب الذي تولى المسؤولية في 2016: “لا زلنا نبني فريقنا.. قلت قبل المباراة الأولى (أمام الإمارات) إن هناك لاعبين اثنين أو ثلاثة فقط يمتلكون خبرة مثل هذه البطولات”.

وقدمت البحرين عرضًا قويًا لتتعادل 1-1 مع الإمارات في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن تظهر بصورة باهتة في الخسارة 1-صفر أمام تايلاند في اللقاء التالي، ويعتقد المدرب التشيكي أن فريقه يؤدي بشكل أفضل حينما لا يكون المرشح الأوفر حظًا.

وأضاف مدرب اليمن السابق: “في بعض الأحيان لا يكون من السهل تغيير العقلية، إذا لعبت أمام فريق مرشح للفوز فلا تشعر بضغط كبير.

وأمام كوريا الجنوبية، لن يكون المنتخب البحريني هو المرشح الأوفر حظًا، لذا ربما يتوقع سوكوب أداء قويًا ضد أحد المرشحين لإحراز اللقب.

ويقول المدرب التشيكي: “بالنسبة لنا هذه البطولة لا تتعلق فقط بالنتائج، لكن أيضًا بتقديم صورة إيجابية لكرة القدم البحرينية، ونرغب أيضًا في إرضاء الجماهير حتى تقول إننا نستطيع لعب كرة قدم جيدة”.

وستفتقد كوريا الجنوبية لاعب وسط نيوكاسل يونايتد كي سونغ-يونغ الذي استبعد من التشكيلة بسبب الإصابة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت أبوظبي، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR، بتعليق سوار الذهب، وقناة “Alkass EXTRA One HD”.