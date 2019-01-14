هدف مباراة البحرين والهند.. جمال راشد يتقدم في الوقت القاتل (فيديو)

سجل جمال راشد هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 91، ليقود المنتخب البحريني لفوز ثمين على الهند، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للبحرين، بعد خطأ من بيروني هالدر على حمد شمسان ليسجلها جمال راشد بنجاح.

وكان المنتخب البحريني تعادل 1/1 مع الإمارات في الجولة الأولى، ثم سقط 0/1 أمام تايلاند، ليرفع رصيده اليوم إلى 4 نقاط.

يشار إلى أن المنتخب الإماراتي ضمن صدارة المجموعة وفي جعبته 5 نقاط.