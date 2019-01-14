المنتخب البحريني يصعد لدور الـ 16 بفوز درامي على الهند في كأس آسيا 2019 (فيديو)

انتزع المنتخب البحريني فوزًا صعبًا وثمينًا على منافسه الهندي في كأس الأمم الآسيوية 2019، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، التي تستضيفها الإمارات.

وفشل لاعبو الفريقين في إحراز الأهداف في الشوط الأول، وقبل لحظات على نهاية المباراة سجل جمال راشد من ضربة جزاء هدف المباراة الوحيد.

ورفع الفوز رصيد المنتخب البحريني إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ليتأهل إلى دور الـ 16 ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، بعد تعادل مع الإمارات، وخسارة أمام الهند.

بينما يحتل منتخب تايلاند المركز الثاني ليتأهل إلى دور الـ 16.

وكان المنتخب البحريني تعادل 1/1 مع المنتخب الإماراتي في المباراة الافتتاحية للبطولة، ثم خسر 0/1 أمام تايلاند في الجولة الثانية.

في المقابل اكتسح منتخب الهند منافسه تايلاند 4/1 في الجولة الأولى، ثم خسر 0/2 أمام الإمارات في الجولة الثانية.