أهداف مباراة الإمارات وتايلاند.. 1/1 (فيديو)

سجل علي مبخوت الهدف الأول لمنتخب بلاده الإمارات، في المباراة التي تجمعه مع تايلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية 2019.

وجاء هدف مبخوت في الدقيقة السابعة بضربة رأس، مستغلًا كرة مرتدة من العارضة.

وسجل ثايتفان بوانغشان هدف التعادل لتايلاند في الدقيقة 41.

ويملك منتخب الإمارات 4 نقاط من تعادل وفوز في أول مباراتين، وقد ضمن التأهل لدور الـ 16، لكن الفوز اليوم سيمنحه صدارة المجموعة الأولى.

كاس امم اسيا | الامارات 1 × 0 تايلاند | هدف اول الامارات علي مبخوت HD Via : @if24hd_ pic.twitter.com/nSlwwj9ClJ — انا موت (@OOQQ8808) ١٤ يناير ٢٠١٩

وكان المنتخب الإماراتي تعادل 1/1 مع البحرين، ثم تغلب 2/0 على الهند.

وجاءت تشكيلة الإمارات على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: خليفة مبارك غانم، إسماعيل أحمد، الحسن صالح، محمد أحمد.

الوسط: ماجد حسن، علي حسن سالمين، خلفان مبارك الرازي.

الهجوم: بندر محمد الأحبابي، إسماعيل الحمادي، علي أحمد مبخوت.