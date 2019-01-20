المنتخب الإيراني يطيح بعُمان ويتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا (فيديو)

أطاح المنتخب الإيراني بمنافسه العُماني من دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات، الأحد.

وتغلب المنتخب الإيراني 2/0 على عُمان ليتأهل إلى ربع النهائي إلى جانب فيتنام، والصين.

وكان المنتخب العُماني قريبًا من التسجيل أولًا في المباراة بعدما حصل على ركلة جزاء، لكن أحمد مبارك (كانو) أهدر الفرصة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيران 2/0، وجاء الهدف الأول عن طريق علي رضا جهانبخش، بعدما فشل مدافعو عُمان في التعامل مع الكرة، ليسدد الكرة في الشباك في الدقيقة 32.

وأضاف أشكان ديجاكاة الهدف الثاني في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، اُحتسبت بعد خطأ من سعد سهيل على مهدي طارمي.

ويلتقي المنتخب الإيراني في ربع النهائي مع الصين، التي تغلبت 2/1 على تايلاند.

وكان المنتخب الإيراني قد تأهل لدور الـ 16 متصدرًا المجموعة الرابعة، في حين تأهل منتخب عُمان ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

كأس أمم آسيا | عُمان 0 × 1 إيران | الهدف الأول لإيران د32 HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/bhNxOnfMCH — انا موت جديد (@OOQQ1010) ٢٠ يناير ٢٠١٩