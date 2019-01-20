أهداف مباراة عُمان وإيران.. 2/0 لرفاق مهدي طارمي (فيديو)

سجل علي رضا جهانبخش الهدف الأول في المباراة التي جمعت منتخب بلاده إيران مع عُمان ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس آسيا 2019 في الإمارات.

واستغل علي رضا جهانبخش فشل مدافعي عُمان في التعامل مع الكرة ليسدد الكرة في الشباك في الدقيقة 32.

وسجل أشكان ديجاكاة الهدف الثاي في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

وكانت الفرصة مواتية لمنتخب عُمان للتسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، لكن أحمد مبارك (كانو) أضاعها.

وضمن منتخبا فيتنام والصين التأهل إلى دور الـ 16، بعد فوز الأول 4/2 بركلات الترجيح على الأردن، والثاني 2/1 على تايلاند.

كأس أمم آسيا | عمان 0 × 1 إيران | هدف أول إيران د32 HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/bhNxOnfMCH — انا موت جديد (@OOQQ1010) ٢٠ يناير ٢٠١٩