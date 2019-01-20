تشكيلتا منتخبي عمان وإيران في دور الـ16 بكأس آسيا (صورة)

أعلن المدرب الهولندي بيم فيربيك تشكيلة منتخب عمان لمواجهة إيران الأحد، في دور الـ16 بكأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.
وجاءت تشكيلة منتخب عمان على النحو التالي:
حراسة المرمى: فايز الرشيدي.
الدفاع: علي البوسعيدي، ومحمد المسلمي، وخالد البريكي، وسعد سهيل.
الوسط: رائد إبراهيم، وحارب السعدي، وصالح اليحياني، وأحمد كانو، وجميل اليحمدي.
الهجوم: محمد الغساني.
في حين جاءت تشكيلة البرتغالي كارلوس كيروش الذي يدرب إيران على النحو التالي:
حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند.
الدفاع: مرتضي بورعلي كنجي، ورامين رضائيان، وسيد ماجد حسيني، وميلاد محمدي کشمرزي.
الوسط: أشكان ديجاكاه، وأميد إبراهيمي، ووحيد أميري، ومهدي طارمي، وعلي رضا جهانبخش.
الهجوم: سردار ازمون
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إليكم تشكيل الفريقين في ثاني مواجهة بينهما في تاريخ #كأس_آسيا ????#إيران #عمان #كأس_آسيا2019 #إيران_عمان pic.twitter.com/IYZLtfmnBo
— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٠ يناير ٢٠١٩