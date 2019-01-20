الصين تقلب الطاولة على تايلاند وتتأهل لدور الثمانية في كأس آسيا 2019 (فيديو)

بلغ منتخب الصين دور الثمانية لكأس آسيا لكرة القدم، بعدما حول تأخره بهدف أمام تايلاند إلى فوز 2-1 في دور الستة عشر، على ملعب هزاع بن زايد في العين، اليوم الأحد.

وتقدمت تايلاند عبر هدف بواسطة سوباتشاي جايديد في الدقيقة 31، قبل أن ينتفض الفريق الصيني في الشوط الثاني ويسجل هدفين، زياو زهي في الدقيقة 67 وجاو لين في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وستلتقي الصين في دور الثمانية مع الفائز من مباراة إيران وعُمان، التي ستقام في وقت لاحق اليوم، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

هدف ⚽️ سوباتشاي جايديد يمنح الأسبقية لفيلة الحرب مستغلا دربكة على مستوى دفاع التنين الصيني! تايلاند 1 الصين 0#beINAFC pic.twitter.com/wTHyNo1vb3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٠ يناير ٢٠١٩

هدف ⚽️ زهي شياو يعدل الكفة للتنين الصيني! تايلاند 1 الصين 1#beINAFC pic.twitter.com/fSu6BbzkdE — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٠ يناير ٢٠١٩