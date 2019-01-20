القنوات الناقلة لمباراة عمان وإيران اليوم في دور الـ16 لكأس آسيا 2019

يصطدم منتخب عمان بنظيره الإيراني، مساء اليوم الأحد، بملعب “محمد بن زايد”، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس آسيا المقامة حاليًّا في دولة الإمارات، والتي تستمر فعالياتها حتى مطلع فبراير المقبل.

وبلغت عُمان الدور الثاني في كأس آسيا للمرة الأولى، وستحاول تحقيق مفاجأة أمام المنتخب الإيراني، الذي لم يستقبل بعد أي هدف، ويتصدر ترتيب المنتخبات الآسيوية في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).

وصعد منتخب عمان لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بينما تأهل منتخب إيران بعدما تصدَّر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف على العراق.

مباراة اليوم هي الـ11 التي تجمع بين منتخبي عمان وإيران في تاريخ المواجهات الرسمية، وفازت إيران في 5 مباريات وتعادلا في 4 مباريات، بينما فازت سلطنة عمان في مباراة واحدة.

ويتطلع المنتخب الإيراني الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة لتحقيق الفوز على سلطنة عمان في مباراة اليوم لقطع خطوة جديدة نحو الفوز باللقب الرابع من خلال هذه النسخة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت أبوظبي، وستبث شبكات “بي إن سبورت” المباراة عبر قنواتها “beIN SPORTS MAX 1-2 HD AR” وسيعلق على المباراة عامر الخوذيري، بالإضافة لقناة “Alkass EXTRA One HD”.